Poca visibilidad en señalamientos de "ALTO" preocupa a vecinos de Nava

NAVA, COAHUILA. – A pesar de recientes labores de limpieza y desbroce en áreas donde la vegetación cubría los señalamientos de "ALTO", ciudadanos advierten que la visibilidad sigue siendo insuficiente, lo que representa un riesgo constante tanto para conductores como para peatones.

Vecinos señalaron que la maleza y el descuido de las calles son situaciones recurrentes, y que la atención a los señalamientos ocurre solo de manera esporádica, lo que pone en evidencia la falta de seguimiento y mantenimiento necesario para garantizar la seguridad vial.

"Es preocupante que tengamos que esperar a que ocurra un accidente para que alguien haga algo. Las calles necesitan mantenimiento constante, no acciones esporádicas", comentaron habitantes de diferentes colonias, quienes exigen a las autoridades una respuesta permanente y eficaz ante estos problemas.