Preocupa en Ciudad Acuña la falta de empleo por baja en vacantes maquiladoras

Ciudad Acuña.– La falta de empleo continúa siendo una de las principales preocupaciones en la región, debido a la disminución de vacantes en el sector maquilador, considerado uno de los principales motores económicos del municipio.

Según informó Carmen Márquez, coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, desde hace varios meses se ha observado una reducción significativa en las oportunidades ofrecidas por las maquiladoras, lo que afecta directamente a quienes buscan integrarse a la planta productiva local.





"Esperamos que pueda mejorar la situación que estamos viviendo y, sobre todo, que se puedan generar más empleos, pero mientras tanto, hay que cuidar los que ya se tienen", expresó Márquez.

Aunque se han abierto algunas vacantes recientemente, la funcionaria reconoció que no son suficientes para atender la alta demanda laboral. Sin embargo, destacó que el sector empresarial local ha comenzado a ofrecer algunas oportunidades, lo que podría representar una alternativa para quienes se encuentran en búsqueda de empleo.

Mientras persista la incertidumbre laboral, la recomendación de las autoridades es clara: conservar los puestos existentes y estar atentos a nuevas oportunidades que puedan surgir.