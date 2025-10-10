Mujeres sobrevivientes de cáncer de mama inspiran con sus historias en Nava

NAVA, COAHUILA. – En la plática motivacional "Testimonios de vida, lucha y esperanza", mujeres que han enfrentado el cáncer de mama compartieron sus experiencias de superación, valentía y determinación, dejando un mensaje profundo de inspiración para toda la comunidad.

Los asistentes resaltaron que escuchar estos relatos invita a valorar cada momento, fortalecer la solidaridad y brindar apoyo emocional y práctico a quienes atraviesan esta enfermedad. Las historias de resiliencia y lucha evidenciaron la importancia de mantenerse unidos y acompañar a familiares, amigos y vecinos que enfrentan este desafío.

El evento también impulsó a los presentes a reflexionar sobre la prevención y el autocuidado, reforzando la idea de que la conciencia y la acción colectiva pueden marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas.

El mensaje central fue claro: la fuerza interior, la esperanza compartida y la unión comunitaria tienen el poder de transformar vidas y generar un impacto positivo, inspirando a todos a ser solidarios y a valorar cada día.