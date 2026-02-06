INCENDIAN DURMIENTE DE PUENTE DEL FERROCARRIL DEL RÍO SABINAS

SABINAS, COAHUILA. - A las primeras horas de este viernes 6 de febrero se registró un incendio en el puente del ferrocarril que atraviesa el Río Sabinas, generando alarma entre la población. El fuego alcanzó las tallas de madera que forman parte de la estructura ferroviaria, lo que representó un riesgo considerable para la seguridad de la zona.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Sabinas acudieron de inmediato al lugar tras recibir el reporte. Gracias a su pronta intervención, se logró controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas del puente o afectaran instalaciones cercanas.

El siniestro puso en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura ferroviaria, ya que las tallas de madera son altamente inflamables. Autoridades locales destacaron la importancia de mantener vigilancia constante en este tipo de estructuras para prevenir incidentes que puedan poner en peligro a la ciudadanía.

Como medida preventiva, se exhortó a la población a evitar el tránsito por la zona del puente mientras se realizan las labores de inspección y aseguramiento. Asimismo, se pidió a los habitantes reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes para garantizar una respuesta oportuna.

Este hecho refuerza la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y seguridad en Sabinas. La coordinación entre ciudadanos y cuerpos de emergencia es fundamental para enfrentar situaciones de riesgo y proteger tanto la infraestructura como la integridad de la comunidad.