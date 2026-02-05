Ismael Leija asistirá a subasta de AHMSA en Monclova

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, confirmó que estará presente en la subasta de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) programada para el próximo 27 de febrero. Qué acciones tomará el sindicato en la subasta?

Leija destacó que su asistencia es fundamental debido a que el sindicato es el titular oficial del Contrato Colectivo de Trabajo de las dos siderúrgicas de Monclova, lo que les otorga el derecho y la obligación legal de vigilar de cerca el destino de los activos de la empresa.

Para asegurar una representación jurídica sólida durante el evento, el líder sindical detalló que la delegación estará integrada por un abogado especializado de la Ciudad de México, el representante sindical Mario Pérez y él mismo. La intención de este equipo es presentar las promociones legales correspondientes ante la jueza del proceso en los días previos, buscando que el sindicato sea reconocido formalmente como una parte activa y vigilante dentro del acuerdo de la subasta.

Leija Escalante expresó su confianza en que el proceso resulte exitoso desde la primera convocatoria, señalando que la empresa sigue siendo un activo "muy tentador" y rentable para los inversionistas, a pesar de su actual paralización. Mencionó que tiene conocimiento de varios interesados reales ("tiradores") que ven en la siderúrgica una oportunidad de negocio viable, a diferencia de otras empresas que han quebrado en México por ser incosteables.

Finalmente, el dirigente sindical subrayó la importancia de que la subasta alcance, al menos, el monto base de 1,127 millones de dólares. Para el Sindicato Democrático, que la venta se concrete bajo estas cifras no solo representa la posibilidad de reactivar la fuente de empleo en la Región Centro de Coahuila, sino que garantiza el flujo de recursos necesario para comenzar a liquidar los adeudos pendientes con la base trabajadora.