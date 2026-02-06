CATEO NÚMERO 15 LA REGIÓN CARBONÍFERA DEJA UN DETENIDO EN SABINAS

SABINAS, COAH.- Con un fuerte despliegue de seguridad y bajo la coordinación de los tres órdenes de gobierno, alrededor de las 22:00 horas del jueves se ejecutó el cateo número 15 en la Región Carbonífera. El operativo, realizado en la colonia Chapultepec del municipio de Sabinas, culminó con la detención de un hombre presuntamente vinculado al robo de implementos agrícolas.

La acción se llevó a cabo de manera ordenada y expedita, cumpliendo con una orden de aprehensión previamente girada. Vecinos de la zona fueron testigos del movimiento de las corporaciones, que aseguraron el perímetro para garantizar la tranquilidad durante la diligencia.

El detenido fue trasladado a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados por productores agrícolas afectados en la región. Se presume que el individuo está relacionado con incidentes recientes que han impactado directamente en la economía local.

Acciones de la autoridad

Las autoridades subrayaron que este cateo forma parte de una estrategia permanente para reforzar la seguridad en la Región Carbonífera. La coordinación entre instancias municipales, estatales y federales ha permitido avanzar en la atención de delitos que afectan la paz social.

Con este operativo, suman ya quince cateos en la zona, reflejando el compromiso de los cuerpos de seguridad por mantener un entorno seguro. Se reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar mediante la denuncia oportuna de cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo a la comunidad.