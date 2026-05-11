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Coahuila

IEEA fortalece educación para adultos con círculos de estudio en Ciudad Acuña

Las asesorías se brindan en espacios comunitarios para apoyar a personas que buscan concluir sus estudios básicos.

Por Angel Garcia - 11 mayo, 2026 - 03:23 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.- El impulso a la educación para adultos continúa en diferentes sectores de la ciudad mediante los círculos de estudio y asesorías que promueve el Instituto Estatal de Educación para Adultos.

      La coordinadora del IEEA, Brenda Martínez, informó que sigue siendo una prioridad acercar oportunidades educativas a la población, con el objetivo de que más personas puedan concluir sus estudios básicos.

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      Las asesorías se desarrollan en la Plaza Comunitaria CROC y en el Centro Comunitario Gámez Sumarán, donde docentes de la dependencia brindan apoyo académico a los asistentes.

      Indicó que estos espacios permiten que los ciudadanos continúen con su preparación educativa en un ambiente accesible y cercano a sus colonias.

      Asimismo, destacó que se mantiene la invitación abierta para que más personas se integren a los programas y aprovechen la oportunidad de mejorar su nivel educativo.

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