IEEA participa en convivio de "Navidad en el Campo" en el Ejido Palmira

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de seguir acercando oportunidades de aprendizaje y generar espacios de convivencia, integrantes del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) participaron en un convivio organizado por el programa Navidad en el Campo, realizado en el Ejido Palmira.

Durante la actividad, niños, niñas y adultos compartieron un momento de convivencia junto a autoridades estatales, reforzando el compromiso del Gobierno del Estado de llegar a más personas interesadas en continuar su formación académica.

El convivio organizado por el programa Navidad en el Campo

La coordinadora del IEEA, Brenda Martínez, agradeció el apoyo y la atención brindada, y destacó que este tipo de acciones fortalecen el vínculo con las comunidades rurales, además de motivar a los adultos a seguir aprendiendo.

Compromiso del IEEA con la educación en la región

Por su parte, la asociación organizadora reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con el IEEA para llevar educación y apoyo social al mayor número de ejidos de la región, como parte de un esfuerzo permanente por mejorar la calidad de vida de sus habitantes.