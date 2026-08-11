Contactanos
Coahuila

Ignora semáforo y provoca choque en pleno Centro de Ciudad Acuña

Un Mazda 6 y una Toyota Tacoma colisionaron en el cruce de Allende y Madero; una conductora fue atendida por paramédicos.

Por Angel Garcia - 11 agosto, 2026 - 04:45 p.m.
Ignora semáforo y provoca choque en pleno Centro de Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Allende y Madero, en la zona Centro, luego de que un vehículo presuntamente no respetara la señal del semáforo.

      De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo señalado como responsable es un Mazda 6 modelo 2007, color guindo y con placas de Texas, conducido por Sergio Luis Gómez Hernández, de 57 años.

      En el percance resultó afectada una camioneta Toyota Tacoma modelo 2019, color gris y con placas de Coahuila, conducida por Karina Rodríguez Limón, de 43 años.

      Placeholder

      Acciones de la autoridad

      Al lugar acudieron unidades de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron a la conductora de la camioneta y descartaron que presentara lesiones de gravedad.

      Detalles confirmados

      Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades y daños derivados del percance.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados