Ignora semáforo y provoca choque en pleno Centro de Ciudad Acuña
Un Mazda 6 y una Toyota Tacoma colisionaron en el cruce de Allende y Madero; una conductora fue atendida por paramédicos.
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CIUDAD ACUÑA, COAH. — Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Allende y Madero, en la zona Centro, luego de que un vehículo presuntamente no respetara la señal del semáforo.
De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo señalado como responsable es un Mazda 6 modelo 2007, color guindo y con placas de Texas, conducido por Sergio Luis Gómez Hernández, de 57 años.
En el percance resultó afectada una camioneta Toyota Tacoma modelo 2019, color gris y con placas de Coahuila, conducida por Karina Rodríguez Limón, de 43 años.
Acciones de la autoridad
Al lugar acudieron unidades de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron a la conductora de la camioneta y descartaron que presentara lesiones de gravedad.
Detalles confirmados
Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades y daños derivados del percance.