Ignora semáforo y provoca choque en pleno Centro de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Allende y Madero, en la zona Centro, luego de que un vehículo presuntamente no respetara la señal del semáforo.

De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo señalado como responsable es un Mazda 6 modelo 2007, color guindo y con placas de Texas, conducido por Sergio Luis Gómez Hernández, de 57 años.

En el percance resultó afectada una camioneta Toyota Tacoma modelo 2019, color gris y con placas de Coahuila, conducida por Karina Rodríguez Limón, de 43 años.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron unidades de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron a la conductora de la camioneta y descartaron que presentara lesiones de gravedad.

Detalles confirmados

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades y daños derivados del percance.