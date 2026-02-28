Tragedia en la madrugada: camioneta se estrella contra vivienda y deja un fallecido en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Una persona perdió la vida la madrugada del sábado luego de que la camioneta en la que viajaba se impactara contra una vivienda en la colonia 28 de Junio.

El accidente se registró sobre la calle Iturbide, en el cruce con Piedras Negras, cuando una camioneta en color negro perdió el control y terminó incrustada en la cocina de un domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, al interior de la vivienda no se encontraban personas al momento del impacto, por lo que no se reportaron lesionados entre los habitantes del inmueble.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Sin embargo, trascendió que en el vehículo viajaban varias personas y, tras el fuerte choque, una de ellas quedó sin vida en el lugar.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, al revisar a los ocupantes, confirmaron que una persona ya no contaba con signos vitales.

Acciones de la autoridad

En el sitio también se reportó un poste derribado a causa del impacto, por lo que autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad ni la edad de la persona fallecida.