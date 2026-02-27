Trabajadores de AHMSA defienden sus derechos tras venta desierta

Tras no concretarse la venta de Altos Hornos de México al declarar la subasta desierta, los trabajadores señalaron que se mantendrán en el movimiento para defender el pago de sus derechos laborales, y advirtieron que si se pretende vender la empresa como "chatarra", la sacarán "kiliada".

Desde el acceso en Puerta 3, Ervey Valenzuela calificó la jornada como un "viernes negro" para la base obrera, al considerar que existía la expectativa de que finalmente se dieran noticias favorables sobre la venta de la empresa.

Señaló que el anuncio tomó por sorpresa a los trabajadores, quienes consideraban que los obstáculos que impidieron la subasta debieron haberse previsto con anticipación dentro del proceso legal. Indicó que los trabajadores esperaban este viernes tener noticias favorables, sin embargo lo que se dio fue devastador para la clase obrera.

Acusó que detrás de la situación continúan influyendo intereses ligados al exdirector de la empresa Alonso Ancira Elizondo, lo que dijo, ha complicado la resolución del conflicto que mantiene paralizada a la siderúrgica. Señaló que como trabajadores se sienten impotentes de estar luchando contra un imperio que Ancira Elizondo construyó tanto a nivel estatal como federal, que impiden que se dé la venta de la siderúrgica.

A pesar de la incertidumbre, aseguró que los trabajadores no abandonarán el movimiento de resistencia que mantienen en los accesos de la planta, al considerar que su lucha busca garantizar el pago de los salarios y liquidaciones a miles de familias que dependen de la empresa. Según explicó, existen compromisos por cientos de millones de dólares con inversionistas que pretenden garantizar primero sus pagos antes que los de la base laboral.

Ante este escenario, los trabajadores reiteraron que continuarán vigilando los accesos de Puerta 3, Puerta 4 y Puerta 9, con la finalidad de evitar que se retiren equipos o maquinaria de las instalaciones. "Que sepan que aquí estamos los verdaderos trabajadores y que esta lucha es por más de 14 mil familias, Si quieren llevarse la empresa como chatarra, la van a sacar kiliada, no se la van a llevar completa", indicó.