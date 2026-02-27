PRONNIF inicia protocolos tras accidentes con menores en Coahuila

La PRONNIF dará inicio a los protocolos para analizar los accidentes en los que se vieron involucrados menores, tanto en la ingesta de veneno como en la obstrucción con objetos, con el objetivo de determinar si existió una posible omisión de cuidados por parte de los padres.

La Subprocuradora, Martha Herrera, dijo que tras los reportes recibidos durante los últimos días, personal de la dependencia acudió al hospital para verificar el estado de salud de los menores y recabar la información necesaria para iniciar el procedimiento de evaluación.

Desde el inicio acudieron a las instalaciones del Seguro Social para tomar los datos del reporte y conocer la condición médica de los menores.

Explicó que se trató de tres casos ocurridos el mismo día: dos menores que ingirieron raticida y otro que, mientras jugaba, se tragó una pila.

Indicó que el menor que ingirió la pila ya fue dado de alta y cuenta con seguimiento por parte de la dependencia, mientras que los dos niños que consumieron veneno continúan bajo observación médica, aunque su estado de salud se reporta estable.

"Primero para nosotros prevalece el derecho a la salud, que estén bien y que estén sanos. Los familiares deben estar pendientes de los menores mientras reciben atención médica", señaló.

Herrera explicó que una vez que los niños se encuentren fuera de peligro se aplicará el protocolo correspondiente, el cual incluye la evaluación del entorno familiar para determinar si se trató de un accidente doméstico o si hubo alguna negligencia en el cuidado.

La funcionaria señaló que cada caso se analiza de manera particular, considerando factores como la supervisión de los adultos, el acceso a sustancias peligrosas y las condiciones del entorno en el que se encontraban los menores.

Asimismo, dijo que este tipo de situaciones es más frecuente en niños de uno o dos años, etapa en la que exploran su entorno llevándose objetos a la boca.

Por ello, hizo un llamado a madres, padres y cuidadores a mantener vigilancia constante y a resguardar sustancias químicas o artículos peligrosos fuera del alcance de los menores.