Monclova se prepara para el Torneo Estatal de Fútbol: Carlos Villarreal impulsa el deporte

Monclova, Coah.- Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal continúa posicionando a Monclova como un punto estratégico para el turismo deportivo, al albergar competencias que generan derrama económica, promueven la convivencia familiar y proyectan a la Región Centro a nivel estatal y nacional.

Durante el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, se realizarán dos importantes encuentros deportivos que reunirán a cientos de participantes y visitantes. Por un lado, el Torneo Estatal de Fútbol, en las categorías Sub-7, Sub-9 y Sub-18, organizado por la Asociación Estatal de Fútbol de Coahuila, contó con equipos de Frontera, Saltillo, Torreón, Palau, Acuña y Piedras Negras, confirmando la capacidad organizativa e infraestructura deportiva de la ciudad.

De igual forma, el torneo del Colegio México Americano que integrará competencias de básquetbol, voleibol, fútbol y atletismo, con la participación de instituciones como Colegio María Montessori, Maxion, Colegio Guadalupe Victoria, Colegio La Salle, María Montessori Sabinas y Pan American School, entre otras.

Desde 2025 y durante este 2026, Monclova ha sido sede de torneos en distintas disciplinas, fortaleciendo su infraestructura, capacidad organizativa y vocación como destino deportivo en el norte del país.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y las asociaciones deportivas. "Seguiremos promoviendo eventos que proyecten a la Región Centro, generen oportunidades para nuestros jóvenes y fortalezcan la economía local. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, Monclova avanza como referente en turismo deportivo", señaló.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, instituciones educativas y organismos deportivos, para seguir consolidando a Monclova como una ciudad preparada para albergar eventos de gran nivel.