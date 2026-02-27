Persecución en Monclova: Trailero escapa tras accidente vial

MONCLOVA, COAH.— Una persecución se registró la tarde de ayer, luego de que el operador de una unidad tipo quinta rueda provocó un accidente vial y, en lugar de asumir su responsabilidad, intentó escapar, desatando la movilización de elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con los primeros informes, el trailero circulaba por una de las principales vialidades de la ciudad cuando realizó una maniobra imprudente que derivó en un percance vehicular, ocasionando daños materiales. Sin embargo, lejos de detener su marcha, el conductor aceleró con la intención de evadir a las autoridades y perderse entre el tráfico.

Automovilistas que presenciaron los hechos alertaron de inmediato al Sistema Estatal de Emergencias, lo que permitió a las corporaciones implementar un operativo de localización. Minutos después, las patrullas lograron ubicar la pesada unidad y le cerraron el paso en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida 4, donde se registraron momentos de tensión.

Testigos indicaron que el operador se negó a descender de la cabina, permaneciendo encerrado pese a las indicaciones de los oficiales, lo que obligó a los uniformados a seguir el protocolo correspondiente. Ante la falta de cooperación, se solicitó el apoyo de una grúa para asegurar el tractocamión.

La unidad fue finalmente remolcada, mientras que el conductor fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.

El operativo provocó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona, mientras se realizaban las maniobras de aseguramiento. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales derivados del accidente fueron considerables.

Autoridades reiteraron el exhorto a los operadores de transporte pesado a respetar el reglamento vial y evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de otros conductores.