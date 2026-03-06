CFE afectada tras choque de camioneta en Villa de Palaú

Un accidente carretero se registró esta tarde sobre el libramiento del Ejido La Cuchilla, en el entronque que conecta con la carretera estatal número 20, tramo Múzquiz-Palaú, donde un adulto mayor perdió el control del volante y terminó impactándose contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El hecho generó alarma entre los automovilistas que circulaban por la zona.

El conductor viajaba en una camioneta Ford Explorer, color guindo, acompañado de dos personas más, procedentes de la ciudad de Sabinas. De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió de manera repentina, cuando el tripulante no logró mantener la unidad sobre la cinta de rodamiento, provocando la salida del vehículo hacia el objeto fijo.

Detalles confirmados

Tras el impacto, el poste de energía eléctrica quedó balanceado sobre el tramo carretero, ocasionando afectaciones en el suministro eléctrico de algunos lugares. Transeúntes dieron aviso inmediato a las autoridades para solicitar apoyo, mientras que los afectados recibieron atención en el lugar.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila arribaron al sitio para brindar auxilio y coordinar las labores de seguridad. Asimismo, se realizaron maniobras para evitar riesgos mayores, dado que el poste representaba un peligro para quienes transitaban por el libramiento.

El incidente puso de manifiesto la necesidad de extremar precauciones al conducir en este tramo carretero, donde la circulación es constante y cualquier descuido puede derivar en consecuencias graves.

Las autoridades policiacas informaron que se dará seguimiento a las afectaciones en el servicio eléctrico y, a la condición de los tripulantes de la camioneta.