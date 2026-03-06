´Se le descontroló´ Estampa moto en camioneta

MONCLOVA, COAH.— Un motociclista resultó lesionado la tarde de este viernes luego de impactarse por alcance contra una camioneta en calles de la Zona Centro, percance que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades viales.

El accidente se registró cuando Joel Sánchez, de 44 años de edad y vecino de la colonia Progreso, circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento tipo Chopper sobre la calle Ildefonso Fuentes.

Sin embargo, antes de llegar al cruce con la calle Zaragoza, el conductor aparentemente no tomó las debidas precauciones, perdiendo el control de la unidad y terminando por estrellarse en la parte trasera de una camioneta Ford F-150 en color blanco que se desplazaba delante de él.

El fuerte impacto provocó que el motociclista terminara con diversas lesiones, principalmente en un brazo y una pierna, lo que generó preocupación entre automovilistas y peatones que presenciaron el percance.

Ante la situación, el conductor de la pickup detuvo su marcha de inmediato y solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para que el motociclista recibiera atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios a Joel Sánchez, quien pese a presentar molestias físicas decidió no ser trasladado a un hospital.

El accidente ocurrió en la calle Ildefonso Fuentes, donde el motociclista perdió el control.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también se movilizaron al sitio para tomar conocimiento del incidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el tráfico mientras se retiraban las unidades involucradas.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Joel Sánchez, quien decidió no ser trasladado al hospital.

Finalmente, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales ocasionados durante el percance.