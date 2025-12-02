Manolo Jiménez Salinas anuncia inversiones en Monclova

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anticipó que, además de la llegada de Yura Harness a Monclova, por lo menos dos empresas del ramo automotriz se instalarán en la región en los próximos meses, como parte del impulso a la reactivación económica en la región Centro.

El mandatario destacó que la confirmación de Yura que invertirá alrededor de 300 millones de pesos y generará mil 200 empleos directos, se suma a otras compañías que han arribado a la ciudad este 2025, como Dual y Doosung Tech contribuyendo con cerca de 4 mil nuevas plazas laborales.

"Es trabajo en equipo, trabajo en unidad, trabajo coordinado, esta empresa se suma a las otras que han venido invirtiendo este año en Monclova, generando miles de empleos que ayudarán bastante a esta zona".

Jiménez Salinas subrayó que la disponibilidad de naves industriales terminadas ha sido clave para agilizar la llegada de inversión, pues varias compañías buscan instalarse en un lapso máximo de tres a cuatro meses.

"Por eso comenté que era importante el edificio, la nave industrial ya lista, porque estas empresas llegan, buscan y en tres o cuatro meses están instaladas".

Ante esto reconoció el esfuerzo de empresarios parqueros que han apostado por invertir en la construcción de naves industriales, para la llegada de nuevos proyectos y apoyar el desarrollo de la región.

Respecto a las nuevas inversiones en puerta, señaló que se trata igualmente de compañías del sector automotriz, que llegan de la mano con Yura, y que vienen a fortalecer el nuevo clúster automotriz que se ha conformado en la región.

"Vienen más, un par más del ramo automotriz, no sé cuántas, pero vienen más, esta (Yura) arranca en un par de meses porque estaba buscando una nave terminada, las otras vienen de manera gradual después de ésta".

Jiménez Salinas reiteró que su administración continuará gestionando la llegada de nuevas empresas y ampliando la infraestructura industrial, con el fin de fortalecer la competitividad de la región y acelerar su recuperación económica.