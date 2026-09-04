Largas filas en la aduana frenan comercio y derrama económica en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Las largas filas en la aduana mexicana han comenzado a afectar a los comerciantes de Ciudad Acuña, al reducir el flujo de visitantes y, con ello, la derrama económica que generan.

Los tiempos de espera durante el regreso de Estados Unidos hacia México llegan a prolongarse por horas debido a las revisiones en la aduana, situación que representa un obstáculo para quienes cruzan diariamente por esta frontera.

¿Qué declaró José Santos sobre la situación?

José Santos, presidente de la Cámara de Comercio, señaló que es fundamental buscar una solución al problema y mantener un diálogo oportuno entre las autoridades y los sectores involucrados para atender la situación.

Uno de los principales problemas identificados es la falta de personal, lo que podría ser una de las causas de la lentitud durante las revisiones.

Santos indicó que incluso comercios relacionados con el sector salud han dejado de recibir visitas de personas que prefieren evitar las largas filas y los tiempos de espera.

Consecuencias para la economía local

Esta situación puede traducirse en una menor derrama económica para Ciudad Acuña, debido a que algunos visitantes podrían optar por cruzar por otra frontera y dirigir su consumo hacia otros puntos.

El presidente de la Cámara de Comercio destacó la necesidad de trabajar en la reactivación de temas relacionados con la economía local y buscar alternativas que permitan agilizar el cruce fronterizo sin afectar la actividad comercial de la ciudad.