Trabajadores bloquean AHMSA por prórroga en subasta de activos

La nueva prórroga concedida por la jueza del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) para la presentación de las bases de la subasta de activos provocó el rechazo de trabajadores que mantienen los bloqueos en la siderúrgica, quienes señalaron que el principal beneficiado por los retrasos es el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Ervey Valenzuela, señaló que existe enojo entre los trabajadores debido a que el proceso de venta de AHMSA continúa aplazándose, mientras miles de ex empleados permanecen sin una solución. "Nosotros estamos en contra de lo que están haciendo con el retrasar el proceso, primero eran tres días, luego se fue a diez días y vemos cómo van retrasando una y otra vez este proceso".

La inconformidad de los trabajadores aumentó tras la venta de la línea Coahuila-Durango por 2.5 millones de dólares, operación que afecta los intereses de los trabajadores y que genera dudas sobre el destino de los recursos obtenidos. "Con la venta de Coahuila-Durango es donde estamos más decepcionados, es una burla, no nada más para la clase obrera, sino también a nivel social".

Los trabajadores consideran que Víctor Manuel Aguilera es el único que se ve favorecido con estos movimientos, al ser el responsable de la administración de los recursos derivados de la venta de los activos. "Aquí el que está manejando el dinero es el síndico, él dijo que eso iba dentro de la masa concursal de la subasta de Altos Hornos y no fue así, por eso creemos que ese dinero se utiliza para seguir pagando las nóminas que ellos manejan".

Asimismo, señaló que los trabajadores atribuyen los retrasos a la continuidad de gastos administrativos relacionados con el proceso de quiebra y cuestionó los recursos destinados a la operación de la administración concursal. Mencionó que los trabajadores continuarán manifestándose para exigir mayor transparencia en el manejo de los recursos y una definición más rápida del proceso, al considerar que cada prórroga prolonga la incertidumbre sobre el futuro de la siderúrgica y el pago a los trabajadores.