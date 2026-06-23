Solicitan sangre para Alejandro Galván tras accidente en carretera 30

Familiares de Alejandro Galván, el trabajador de 21 años que sufrió graves lesiones durante un accidente laboral ocurrido el lunes en una empresa ubicada sobre la Carretera 30, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para reunir seis unidades de sangre que permitan reponer las transfusiones utilizadas durante las cirugías de emergencia a las que fue sometido.

Magdalena Rodríguez, familiar del joven, informó que el paciente se encuentra estable y consciente, aunque permanece internado en terapia intensiva bajo estricta vigilancia médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Explicó que el accidente provocó la amputación de un brazo y daños severos en diversos órganos; durante la intervención que se realizó el día del percance, los médicos atendieron lesiones en intestino, hígado y bazo, además de cuatro costillas fracturadas.

Comentó que a pesar del esfuerzo que se hizo no fue posible salvarle la mano debido al manejo que se le dio tras el accidente, en donde si bien podrían unirla, corría el riesgo de generar una infección que le pudiera causar la muerte. Tras la operación, Alejandro mostró una recuperación, donde fue extubado y se encuentra bajo observación.

La familiar detalló que las próximas 48 horas serán determinantes para evaluar la evolución del paciente, principalmente por las complicaciones derivadas de las lesiones intestinales y la respuesta de los riñones tras las cirugías practicadas. Indicó que una de las intervenciones incluyó la resección de ocho centímetros de intestino, por lo que los especialistas continúan valorando si será necesaria una nueva operación una vez que concluya el periodo de observación.

Informó que se requieren de seis unidades de sangre para reponer las que fueron utilizadas durante la atención médica inicial, luego de la importante pérdida sanguínea que presentó Alejandro durante las primeras cirugías. "Las unidades que se están pidiendo es porque ayer perdió mucha sangre y las unidades ya se utilizaron; ahora se requiere reponerlas. Cualquier tipo de sangre puede ayudar", expresó.

Alejandro tiene 21 años de edad, está casado y llevaba menos de un año laborando en la empresa donde ocurrió el accidente.