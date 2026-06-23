Arranca en Septiembre Grupo Antinarcóticos

MONCLOVA, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que el nuevo grupo antinarcóticos de Coahuila podría comenzar operaciones a inicios de septiembre, una vez que concluya el proceso de selección y evaluación del personal especializado que integrará esta corporación.

Durante una visita a la Región Centro, donde realizó un recorrido por las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y encabezó un pase de lista con corporaciones de seguridad, el funcionario explicó que actualmente se encuentran en la etapa de entrevistas para reclutar a los elementos que conformarán esta nueva unidad.

"Yo creo que a inicios de septiembre, pero ahorita tenemos que hacer las entrevistas de algunos 5 elementos que ya tenemos vistos. Se necesita personal sumamente especializado para estos temas", señaló.

Fernández Montañez indicó que la Región Centro aportará alrededor de 15 elementos para este agrupamiento, mientras que en la Región Sureste se contempla una cifra cercana a los 30 efectivos.

Asimismo, confirmó que continúan abiertas las vacantes para quienes deseen integrarse a la nueva corporación, por lo que en las próximas semanas se dará a conocer mayor información sobre el proceso de reclutamiento.

El Fiscal explicó que la creación del grupo antinarcóticos forma parte de una estrategia más amplia que incluye la conformación de agrupamientos especializados para atender distintos delitos y fortalecer la vigilancia en las carreteras del estado.

Durante su visita también sostuvo reuniones con mandos de la Agencia de Investigación Criminal y autoridades regionales para coordinar operativos de seguridad que se desplegarán en diversos municipios, incluyendo recorridos hacia los límites con Candela.

En materia de infraestructura, anunció que se revisan mejoras para la delegación regional de la Fiscalía, principalmente en áreas de atención ciudadana y seguridad interna. Entre los proyectos contemplados se encuentra la instalación de nuevas cámaras de vigilancia y adecuaciones en el área de celdas.

El Fiscal destacó que la coordinación entre corporaciones, municipios y autoridades estatales sigue siendo uno de los pilares del modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"La coordinación, el orden y la seguridad son fundamentales para seguir obteniendo resultados positivos en el estado", afirmó.

Finalmente, informó que continúa realizando reuniones de seguimiento en los municipios de Coahuila con el objetivo de revisar acuerdos en materia de seguridad. Señaló que la meta es visitar los 38 municipios antes de diciembre, de los cuales ya se han recorrido alrededor de 12.