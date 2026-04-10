Impulsan segundo puente internacional en Ciudad Acuña para fortalecer el comercio fronterizo

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades municipales de la frontera continúan promoviendo el desarrollo regional mediante la gestión de un segundo puente internacional para esta zona, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y el crecimiento económico.

Durante reuniones sostenidas en Washington, los ediles de Ciudad Acuña y Del Río dieron seguimiento al proyecto, el cual forma parte del corredor carretero Ports to Plains, considerado estratégico para el comercio entre México y Estados Unidos.

Acciones de la autoridad

En el marco de la reunión plenaria del Grupo Binacional de Puentes y Cruces Fronterizos, se expuso el impacto económico que generaría la construcción de esta nueva conexión internacional, destacando los beneficios para la movilidad de mercancías.

Actualmente, Ciudad Acuña cuenta con más de 60 empresas instaladas, lo que ha incrementado la necesidad de contar con cruces más ágiles que permitan mejorar los tiempos de exportación.

Detalles confirmados

Con estas gestiones, las autoridades buscan consolidar nuevas inversiones en infraestructura que impulsen el crecimiento de ambos lados de la frontera.