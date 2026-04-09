Lesionado en Sabinas tras choque en carretera 57

SABINAS, COAH.- Una persona del sexo masculino identificada como Luis Armando N resultó lesionada tras un fuerte accidente registrado sobre la carretera federal 57, a la altura de los puentes Gemelos, en el acceso a esta ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participó una camioneta Chevrolet en color blanco, la cual era conducida por el afectado al momento del incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron este percance; sin embargo, se informó que la unidad se desplazaba en dirección de sur a norte sobre el citado tramo carretero.

Tras el impacto, la camioneta terminó atrapada a escasos metros del voladero que divide los carriles de circulación, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Paramédicos de Bomberos realizaron maniobras para liberar al conductor, quien quedó prensado entre los fierros retorcidos de la unidad, en acciones de rescate que requirieron varios minutos de trabajo.

Una vez rescatado, el lesionado, fue trasladado a la sala de urgencias de un hospital cercano, donde permanece bajo valoración médica.