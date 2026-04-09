FGR vincula a Jorge N por posesión de diésel sin documentación

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró vincular a Jorge N tras ser detenido en posesión de 60 mil litros de diésel que, de acuerdo con las autoridades, carecían de la documentación necesaria para acreditar su legal procedencia. El aseguramiento se realizó durante un operativo de seguridad.

La detención ocurrió en el tramo libre de la carretera federal 57, entre los municipios de Allende y Nueva Rosita. En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y personal de la Gerencia Operativa de Inteligencia Logística de Pemex. El combustible era transportado en un tractocamión acoplado con dos pipas.

El Ministerio Público Federal presentó pruebas suficientes ante un juez de control, lo que permitió la vinculación a proceso por el presunto delito de transporte ilegal de hidrocarburo. Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva oficiosa contra el imputado.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo en el que la FGR deberá robustecer el caso con más pruebas y testimonios que permitan esclarecer la procedencia del combustible y la posible participación de otras personas en el hecho.

Finalmente, la FGR subrayó que Jorge N se presume inocente mientras no se dicte una sentencia firme por parte de la autoridad judicial competente, en apego al principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución.