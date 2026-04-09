Juan Montemayor llama a evitar automedicación con sueros vitaminados

NUEVA ROSITA, COAH.- La muerte de personas en Hermosillo, Sonora relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados, ha encendido las alarmas en el gremio médico de todo el país.

Ante esta situación, especialistas como el doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca han llamado a la población a extremar precauciones y evitar la automedicación con este tipo de productos.

El doctor explicó que, son muy pocos los pacientes que realmente requieren la administración de sueros vitaminados, y que en la mayoría de los casos su uso responde más a petición de las personas, que, a una indicación médica.

"No es tanto que las vitaminas hagan daño, sino que puede ser el producto o lote en especial el que presente contaminación o anomalías en la fabricación", señaló.

El especialista subrayó que el organismo humano tiende a desechar lo que no necesita, por lo que aplicar dosis excesivas de vitaminas no aporta beneficios adicionales.

En cambio, sí puede representar un riesgo cuando los sueros contienen más de lo que el cuerpo requiere o cuando su elaboración no cumple con estándares de calidad.

Montemayor Menchaca insistió en que, la mejor manera de obtener vitaminas es a través de la alimentación natural y balanceada, evitando recurrir a soluciones artificiales que pueden resultar peligrosas.

Recomendó a la población no dejarse llevar por tendencias o recomendaciones sin sustento médico y, en todo caso, consultar siempre a un profesional de la salud.

Finalmente, el médico exhortó a la ciudadanía a evitar la automedicación y, a desconfiar de tratamientos que prometen beneficios rápidos sin respaldo científico.

"La prevención y el cuidado responsable son la mejor herramienta para proteger la salud", concluyó.