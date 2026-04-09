Múzquiz se prepara para la Cabalgata 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El presidente de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, Apolinar Guajardo Falcón, anunció que la tradicional Cabalgata Múzquiz 2026 se llevará a cabo el sábado 18 de abril, arrancando en punto de las 09:00 horas frente al parque La Cascada.

Como parte de las actividades, por la noche se celebrará un gran baile con la presentación estelar del grupo norteño "Los Traileros del Norte", lo que promete atraer a cientos de asistentes.

Guajardo Falcón explicó que, tras ajustes en la agenda del grupo musical, se decidió reprogramar la cabalgata ante lo cual, ya se iniciaron las reuniones de logística para la organización de este magno evento.

Se espera la participación de más de 2,500 cabalgantes, lo que reafirma la importancia de esta tradición en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

El líder ganadero informó que la preventa de boletos para el baile tiene un costo de 200 pesos, gestión realizada por la empresa encargada de la organización, con ello se busca garantizar el acceso a un espectáculo de calidad.

El programa contempla diversas actividades: el jueves 16 de abril se realizará la coronación de la reina Tamara Seller I; el viernes 17 el concurso del becerro gordo, la subasta de ganado y convivencia con asado de una vaca donada por la familia Jiménez Pader; el sábado 18 la cabalgata y el baile; el domingo carreras de caballos y mulas, juzgamiento y rodeo; y el lunes el juzgamiento de canales del Concurso del Novillo Gordo.

Finalmente, Guajardo Falcón extendió la invitación a toda la población y visitantes para que participen en este evento que ya es toda una tradición en la Cuenca Carbonífera.

La Expoasis Ganadera Múzquiz 2026 promete ser una celebración que combine cultura, música y tradición, fortaleciendo la identidad y el turismo local.