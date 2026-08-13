Estudiantes de Monclova mejoran habilidades con IA en la universidad

La Universidad Politécnica Monclova-Frontera fortalece las habilidades de sus estudiantes mediante la capacitación en las nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas la inteligencia artificial, para ampliar sus capacidades y preparación profesional.

Armando Castro Murguía, rector de la institución, señaló que la universidad se suma a las estrategias locales, estatales y nacionales enfocadas en la capacitación y microaprendizajes de los estudiantes.

Como parte de estas acciones, algunos alumnos ya participaron en cursos y talleres de IA (inteligencia artificial), con el propósito de que aprendan a utilizarla como una herramienta que les permita desarrollar trabajos con mayor rapidez y eficiencia.

"Nosotros creemos que hay que apoyarlos para que sepan usarla, que sea una herramienta y que les permita crecer y hacer cosas más grandes".

Consideró que el avance tecnológico no debe centrarse solo en el riesgo de desplazamiento laboral, sino en la necesidad de que los jóvenes se adapten y aprovechen las herramientas disponibles para mejorar su desempeño.

"Yo creo que más bien nos tenemos que adaptar para poder sacar lo mejor que podamos hacer para ser más productivos, más eficientes".

Explicó que quienes saben utilizar adecuadamente la inteligencia artificial pueden tener mayores oportunidades laborales, debido a que les permite realizar determinadas tareas de manera más rápida y eficiente.

"Son herramientas. Mientras lo veamos así, estamos muy bien", sostuvo.

Castro Murguía indicó que se encuentra en discusión la definición de criterios éticos sobre el uso de la inteligencia artificial dentro de las instituciones educativas, al considerar que la tecnología debe contribuir al aprendizaje y al desarrollo integral de los estudiantes.