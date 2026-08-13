Usuarios deben registrar líneas móviles 0 y 1 antes del 15 de agosto para evitar suspensión

Este sábado 15 de agosto vence el plazo para que los usuarios de telefonía móvil cuyas líneas terminan en 0 y 1 realicen su registro, esto como parte del proceso que se lleva a cabo a nivel nacional, siendo los primeros en entrar en esta fase, que de no hacerlo serán suspendidas.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no ha especificado cuántas líneas corresponden a las terminaciones 0 y 1; sin embargo, a nivel general menos de la mitad del padrón ha realizado el registro. De acuerdo con las cifras disponibles por la Comisión Reguladora, 69.6 millones de líneas móviles ya fueron registradas, que equivalen al 48.18 por ciento del padrón total de 144.5 millones de líneas.

Esto significa que más de 74.9 millones de líneas, poco más del 51 por ciento, aún no han realizado el registro previo al primer corte del proceso. El 15 de agosto corresponde a la primera etapa del esquema de registro, por lo que los usuarios con líneas terminadas en 0 y 1 deberán completar el procedimiento antes de que concluya el plazo.

Las líneas que no cumplan con el registro dentro del periodo establecido quedarán sujetas a la suspensión del servicio, conforme a las disposiciones aplicables.