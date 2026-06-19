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Coahuila

Voraz incendio reduce a cenizas histórico inmueble en el centro de Acuña

El fuego consumió por completo el antiguo comercio conocido como "Salón", considerado un sitio emblemático para varias generaciones de acuñenses.

Por Angel Garcia - 19 junio, 2026 - 04:33 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un incendio consumió por completo un antiguo comercio ubicado en la zona centro de la ciudad, dejando pérdidas totales en un inmueble considerado emblemático para la comunidad.

      El siniestro se registró sobre la calle Guerrero, entre las vialidades 2 de Abril y Melchor Múzquiz, donde el fuego se propagó rápidamente por la estructura del edificio.

      El inmueble, conocido como "Salón", había dejado de operar desde hace tiempo; sin embargo, era identificado como un sitio icónico en la historia de la ciudad y formaba parte de la memoria colectiva de sus habitantes.

      De acuerdo con la información disponible, gran parte de la construcción estaba hecha de madera, material que favoreció la rápida propagación de las llamas y aceleró su destrucción.

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      El incendio se registró en la calle Guerrero, afectando un inmueble icónico para la comunidad.

      Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para combatir el incendio y lograron sofocar el fuego, aunque no fue posible evitar la pérdida total del inmueble.

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      Elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaron para sofocar el fuego, pero no evitaron la pérdida total.

      Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas que originaron el siniestro y establecer si existió algún factor externo que contribuyera al inicio del fuego.

      Las autoridades investigan las causas del incendio y si hubo factores externos que contribuyeron.

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