Tras las rejas agresor Del Payaso "Parritas"

SABINAS, COAH.- En la Región Carbonífera se llevó a cabo la Audiencia Inicial en contra de Lorenzo N., señalado por su probable participación en el delito de lesiones graves en agravio de Nery N., conocido popularmente como el payaso "Parritas".

El juez determinó vincularlo a proceso y dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar, retomando la audiencia complementaria en un término de tres meses, tiempo en el que permanecerá en el CERESO mientras continúan las investigaciones.

El caso fue atendido por el Ministerio Público bajo las instrucciones del Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández, quien ordenó dar puntual seguimiento a la denuncia ciudadana interpuesta días atrás.

La coordinación entre Servicios Periciales y la Agencia de Investigación Criminal permitió reunir los elementos necesarios para que el juez resolviera la situación jurídica del imputado.

Durante la audiencia, se destacó que Lorenzo N. ya contaba con antecedentes de agresión contra otras personas, además de amenazas de muerte, lo que reforzó la necesidad de imponer medidas cautelares estrictas.

La prisión preventiva busca garantizar la seguridad de la víctima y de la comunidad, así como evitar cualquier intento de evasión de la justicia tras estos hechos.

La resolución judicial fue recibida como un acto de justicia para "Parritas" y su familia, quienes habían exigido que se castigara la agresión sufrida.

La participación ciudadana mediante la denuncia fue clave también, destacó la autoridad, para que las autoridades actuaran con rapidez y firmeza en este caso.

Con estas acciones, la Fiscalía reafirma su compromiso de proteger a la población y mantener la seguridad en la Región Carbonífera. El mensaje es claro: la violencia no quedará impune y la colaboración entre sociedad y autoridades es fundamental para garantizar justicia.