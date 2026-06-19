Intensa tormenta deja encharcamientos en vialidades de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Una tormenta registrada durante las primeras horas del día dejó acumulación de agua en diversas vialidades de la ciudad, luego de que se registraran 49 milímetros de lluvia en un lapso de una hora con 45 minutos.

La precipitación generó afectaciones en algunas de las principales arterias viales debido a los encharcamientos que se formaron en distintos sectores.

Acciones de la autoridad

El encargado del área de Clima en Protección Civil de Acuña, Jesús Antonio Dávila, señaló que es importante mantenerse atento a los boletines meteorológicos para evitar exponerse a situaciones de riesgo durante este tipo de fenómenos.

Afortunadamente, fueron pocas las personas afectadas por las lluvias, ya que gran parte de la población tuvo oportunidad de resguardarse a tiempo.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a evitar cruzar vialidades inundadas y mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas.