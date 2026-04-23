Denuncian omisión médica en clínica del IMSS en Sabinas

SABINAS, COAH.- Una mujer identificada como Karla Romo Castillo, denunció públicamente la omisión de una doctora de la clínica 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien se negó a enviarla a un hospital de Nueva Rosita pese a presentar constantes síntomas de malestar de vesícula biliar.

De acuerdo con la afectada, la doctora no solo rechazó la solicitud de traslado, sino que además amenazó tanto a su esposo con llamar a la policía para detenerlo, únicamente por exigir que su esposa fuera enviada a la clínica 24 del municipio de San Juan de Sabinas, donde podrían atender su padecimiento.

En una transmisión en vivo realizada a través del perfil de Facebook bajo el nombre de Yoema Romo, la joven de 24 años de edad, domiciliada en la colonia Las Vírgenes de esta localidad, expresó su desesperación: "Me duele mucho demasiado, siento mi vientre muy caliente y la doctora me dice que ya me puso todo el medicamento necesario, pero que no tiene ambulancia ni nada. Yo le digo que me voy al IMSS de Nueva Rosita en vehículo particular, solo que me elabore la hoja, llegué en rastra aquí, pero no hace nada", relató.

La mujer, ama de casa, también manifestó ante elementos policiacos tras solicitar ella misma su presencia que "No tiene recursos para pagar particular, sino ya estuviera atendiéndose en otro lado, siento que me voy a desmayar", declaró visiblemente afectada.

Detalles confirmados

Finalmente, la derechohabiente ingresó de nueva cuenta al nosocomio, en medio de la controversia generada por la presunta negativa de atención médica en una institución pública de salud, de donde salió aún más ofuscada ante la lentitud de la doctora a quien continuó grabando visiblemente alterara Romo Castillo.