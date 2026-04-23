Fallece automovilista tras impactarse contra tráiler en Ramos Arizpe; indagan posible ingesta de alcohol

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un hombre de 36 años perdió la vida durante la madrugada de este jueves, luego de protagonizar un fuerte choque contra una unidad de carga en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la carretera Saltillo–Monterrey, frente a la empresa DeAcero.

El accidente fue reportado cerca de las 3:00 de la mañana al sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre una colisión entre un vehículo compacto y un tráiler, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Mario Tirado, conducía un automóvil de la marca KIA y presuntamente circulaba en sentido contrario, invadiendo el carril por el que transitaba la unidad pesada, lo que derivó en el impacto. Tras la colisión, el vehículo salió de la carpeta asfáltica y terminó a un costado de un negocio cercano.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio, pero al revisar al conductor confirmaron que ya no presentaba signos vitales, debido a una lesión grave en la cabeza.

De manera preliminar, se informó que al interior del automóvil se encontraron envases de cerveza, además de que socorristas habrían detectado aliento alcohólico en el fallecido, por lo que no se descarta que manejara bajo los efectos del alcohol.

Detalles confirmados

Elementos de seguridad acordonaron el área, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia para establecer con precisión la causa del deceso.