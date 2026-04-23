Conato de incendio en inmueble moviliza a bomberos en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del cuerpo de bomberos de Múzquiz atendieron un conato de incendio registrado en una vivienda abandonada ubicada sobre la calle Francisco Murguía esquina con Socorro, en el barrio El Aguacate.

El reporte fue recibido durante la mañana de este jueves, lo que generó la rápida movilización de las unidades para evitar que el fuego se propagara a casas contiguas.

Carlos de Luna Aguillón, subdirector de la base de los cuerpos de socorro, informó que este tipo de incidentes en dicho lugar, se han presentado en repetidas ocasiones debido a que personas ajenas ingresan a la vivienda provocando siniestros.

“Por enésima ocasión tenemos que atender estas situaciones ocasionadas por individuos sin oficio”, señaló el funcionario.

La vivienda, cuyos propietarios se presume radican en Estados Unidos, se encuentra en venta y presenta un estado de abandono evidente, pues carece de puertas y ventanas.

Esta condición facilita el acceso de personas que utilizan el lugar para prender fuego a basura y objetos encontrados en su interior.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación, ya que en varias ocasiones han observado a individuos ingresar al inmueble para realizar quemas, lo que representa un riesgo para la seguridad del sector.

Además, señalaron que el humo y las llamas generan alarma entre las familias que habitan en las inmediaciones.

De la situación también tomaron conocimiento los elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando del director José Ponce Sánchez, quienes acudieron al sitio para reforzar la vigilancia y prevenir que se repitan este tipo de incidentes que ponen en riesgo los hogares que colindan con el bien inmueble.