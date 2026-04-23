Representará Valeria González como reina, festejos del Ejido La Cuchilla

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- Hace unos días, en esta comunidad, se llevó a cabo el concurso para elegir a la reina y corte de honor de los festejos por el 105 Aniversario del ejido La Cuchilla.

Atestiguó dicho sorteo, el comisariado ejidal Leonel Gómez Camacho e integrantes del comité, donde seis jovencitas con entusiasmo y orgullo representaron tanto a las familias ejidatarias como a las residentes de la localidad.

El concurso para elegir a la reina del ejido La Cuchilla

De acuerdo con las reglas previamente establecidas, a través de sorteo se llevó a cabo la elección donde las participantes tomaron un sobre el cual contenía el título para cada una de ellas siendo Valeria Del Carmen González Rivera quien obtuvo la suerte de ser reina de estos eventos que están por iniciar a partir de mañana viernes.

Tres de las participantes tuvieron el derecho de concursar por ser hijas o nietas de ejidatarios, mientras que las otras tres fueron señoritas que radican en la comunidad.

Esta combinación permitió que el certamen reflejara la unión y la identidad compartida entre quienes forman parte del ejido y quienes lo habitan.

La celebración del 105 aniversario del ejido La Cuchilla

Tras una jornada llena de alegría, se otorgaron los seis títulos de honor que conforman la corte, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de cada una de las participantes.

El título de reina otorgado a Valeria, fue recibido con gran orgullo por su familia y por los asistentes al sorteo quienes destacaron su simpatía y compromiso con la tradición.

La celebración del 105 aniversario del Ejido La Cuchilla iniciará el 24 de abril con actividades culturales, reafirmando el sentido de pertenencia y la importancia de mantener vivas las tradiciones.

La comunidad se ha mostrado unida y agradecida, reconociendo que cada generación aporta su energía para fortalecer la historia y el futuro del ejido.