Exigen exobreros de AHMSA reconocimiento de antigüedad hasta enero de 2027

Exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) exigieron al Síndico del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez, que el cálculo de sus terminaciones laborales y antigüedad no se limite al 31 de mayo de 2025, sino que reconozca el periodo hasta enero de 2027, fecha en que se proyecta concretar la subasta y compraventa de la empresa.

Demandas de los exobreros sobre antigüedad

Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los trabajadores, informó que tras sostener una reunión con personal del departamento de Relaciones Industriales de la siderúrgica -encabezado por los representantes Xóchitl y Rubén, en ausencia del titular Roberto Acosta-, se les notificó que la empresa pretende fijar el tope de su antigüedad al 31 de mayo de 2025.

El vocero sostuvo que dicha propuesta desconoce el tiempo transcurrido de mayo de 2025 a enero de 2027, un lapso acumulado de un año y ocho meses que contempla las prórrogas del proceso legal, incluyendo los 90 días concedidos por la jueza Ruth Haggi Huerta al consorcio integrado por Cargill y Afirme.

Valenzuela de la Torre enfatizó que el gremio no regalará ese tiempo de antigüedad e indicó que se encuentran a la espera de una respuesta formal por parte del Síndico y de la empresa.

Posibles movilizaciones en caso de respuesta negativa

En caso de recibir un fallo desfavorable, advirtió que convocarán a movilizaciones y manifestaciones masivas en la región con el respaldo de la clase obrera.