Admite Juzgado recurso de Transportes Bortoni para retirar equipo en AHMSA

El Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles, a cargo de la jueza Ruth Haggi Huerta, admitió formalmente a trámite un incidente de separación de bienes promovido por la empresa Transportes Especializados Bortoni en contra de Altos Hornos de México.

De acuerdo con el acuerdo publicado en la lista de resoluciones judiciales este 16 de octubre, el apoderado legal de la compañía, propiedad del empresario Juan Gerardo Bortoni González, promueve el retiro de equipo e infraestructura de su propiedad que se encuentran al interior de las plantas de la siderúrgica.

Proceso de separación de bienes

Con fundamento en los artículos 70, 71, 72 y 267 de la Ley de Concursos Mercantiles, la autoridad federal ordenó correr traslado al Síndico del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez, y a la comerciante para que en un plazo de cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga.

Esta acción judicial forma parte del procedimiento legal impulsado en 2023 por la empresa transportista para reclamar el pago de adeudos por la prestación de sus servicios, proceso que se integró al marco de la Ley de Concursos Mercantiles en el fuero federal.

Antecedentes del caso

Los antecedentes del caso se remontan al 25 de mayo de 1999, fecha en que Altos Hornos de México inició el expediente 353/1999 sobre suspensión de pagos ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova, procedimiento bajo el cual el juzgado local decretó la quiebra en 2023 antes de trasladar la controversia a la jurisdicción federal.