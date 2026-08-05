Incendio consume vivienda abandonada en el centro de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah. – Un incendio consumió una vivienda durante la madrugada de este miércoles en la zona centro de la ciudad, donde el inmueble quedó en pérdida total, pese a la intervención de elementos de Protección Civil.

El domicilio se ubica en el cruce de las calles Matamoros y Reforma, en la colonia Centro, y al momento del siniestro se encontraba deshabitado.

¿Cómo ocurrió el incendio?

En el lugar, los elementos de Protección Civil se entrevistaron con Alma Castillo, de 46 años, vecina del inmueble, quien informó que realizó el reporte al percatarse de que la vivienda se encontraba en llamas.

Los rescatistas lograron sofocar el incendio; sin embargo, el domicilio registró pérdida total. De acuerdo con la información disponible, hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro.