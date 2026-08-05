Científicos prevén que 2026 será el año más caluroso por El Niño

Este verano aún no bate récords de calor. Esperen a que llegue El Niño, esto dicen los científicos

NUEVA YORK- Arden incendios forestales en Norteamérica y Europa, olas de calor agobian a ciudades, los océanos del mundo están más calientes que nunca para esta época del año y El Niño está previsto a aumentar las temperaturas globales y alterar el clima en diversas regiones.

Hasta ahora, este es apenas el tercer año más caluroso, por detrás de 2024 y 2025, muestran las estadísticas climáticas. Pero denle tiempo a 2026. Debido a un golpe doble de calentamiento global acelerado causado por el ser humano y un El Niño sobredimensionado, aumenta la probabilidad de que, para finales de año, 2026 pueda arrebatar por poco la corona del año más caluroso registrado, superando a 2024 o al menos acercándose, señalaron científicos.

Incluso si este año establece el récord, no durará mucho. Aunque los científicos discrepan sobre si 2026 será el año más caluroso registrado, coinciden en que es casi seguro que 2027 superará a cualquier año moderno en calor, quizá por mucho.

Con guerras en todo el mundo en los últimos años, la gente no prestó mucha atención al cambio climático "porque el mundo estaba en llamas de otras maneras. El mundo ahora vuelve a estar en llamas con el cambio climático de una forma cada vez más difícil de ignorar", afirmó el científico climático Zeke Hausfather, de Berkeley Earth. "Va a seguir empeorando".

Aumentan las probabilidades de un año récord de calor

Hausfather calculó que hay un 35% de probabilidad de que 2026 supere a 2024 como el año más caluroso registrado. Pero Hausfather ha ido aumentando esas probabilidades casi cada mes, desde apenas un 7% en marzo.