Identifican como policía de Texas a detenido por ataque en Saltillo

SALTILLO, COAH.– Tras ser detenido en Piedras Negras por su presunta responsabilidad en el ataque armado que dejó tres personas muertas, una mujer gravemente herida y el rapto de un menor de 3 años en Saltillo, se dio a conocer que Chad Eberle formaba parte de un cuerpo policial en el estado de Texas.

Información difundida por el Departamento de Policía de Lockney, Texas, señala que Eberle fue presentado públicamente como nuevo oficial de la Reserva de esa corporación, destacando que contaba con experiencia como policía y que realizaría labores de patrullaje en esa comunidad.

En una publicación oficial, la dependencia informó en su momento: "El Departamento de Policía de Lockney contrató a un nuevo oficial de la Reserva. Conozca a Chad Eberle. Eberle es un oficial de policía con experiencia y pronto estará patrullando en Lockney".

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado si el hombre continuaba en funciones al momento de los hechos registrados en Saltillo o cuál es su situación administrativa dentro de esa corporación.

Chad Eberle fue detenido por autoridades de Coahuila en coordinación con corporaciones federales y agencias de Estados Unidos, luego de un operativo desplegado tras el ataque ocurrido la noche del martes en un domicilio de la colonia Espinosa Mireles.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hombre es señalado como el probable responsable del asesinato de dos mujeres y un hombre, además de lesionar de gravedad a otra mujer y sustraer a un menor de 3 años, quien posteriormente fue localizado sano y salvo durante el operativo realizado en Piedras Negras.

Las investigaciones apuntan a que el ataque estaría relacionado con un conflicto de violencia familiar, mientras el detenido permanece a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.