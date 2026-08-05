Claudia Sheinbaum busca visita del papa a México: se establecerán canales diplomáticos

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante su conferencia de prensa matutina que el Gobierno Federal establecerá canales diplomáticos con el Vaticano para renovar la invitación formal al papa León XIV a fin de que realice una visita oficial al país.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que una eventual llegada del pontífice tendría un impacto relevante para la población católica del país y sumaría valor al debate público internacional sobre ética tecnológica. Sheinbaum recordó que previamente envió una misiva al líder religioso y mantuvo diálogo con él, por lo que aprovechará las próximas gestiones diplomáticas para reiterar la propuesta.

Importancia de la visita del papa a México

En su intervención, la mandataria destacó la postura del obispo de Roma respecto al avance de la inteligencia artificial, la gobernanza digital y la responsabilidad de las plataformas de contenidos. La presidenta enfatizó la coincidencia entre la encíclica papal sobre el uso del desarrollo tecnológico y las discusiones que impulsa la administración federal en torno a la regulación pública de herramientas digitales.

Compromiso del gobierno mexicano

Sheinbaum aclaró que la solicitud respeta el principio constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado. Asimismo, precisó que las gestiones gubernamentales continuarán activas en los próximos meses con el objetivo de concretar la presencia del pontífice en territorio nacional.