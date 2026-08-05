Detienen a Chad N por homicidio de familia en Saltillo

Las cámaras de videovigilancia instaladas sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Castaños, fueron determinantes para localizar y detener a Chad N, ciudadano estadounidense de 35 años originario de San Antonio, Texas, señalado como presunto responsable del homicidio de tres integrantes de una familia en Saltillo y de la sustracción de un menor de edad.

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, informó que el sistema de vigilancia permitió dar seguimiento al desplazamiento del presunto responsable desde que se reportaron los hechos, fortaleciendo la coordinación entre las corporaciones de seguridad estatales hasta lograr su captura en Piedras Negras, antes de que intentara cruzar a Estados Unidos por el Puente Internacional II.

Indicó que este caso demuestra la utilidad de la infraestructura tecnológica que el Gobierno de Coahuila ha instalado para reforzar la seguridad.

Recordó que durante el segundo semestre de Gobierno del gobernador Manolo Jiménez Salinas iniciará la construcción de un nuevo arco de seguridad en la Carretera 57, similar al que opera en la carretera Monterrey-Saltillo, equipado con tecnología para la identificación de vehículos y otras herramientas de monitoreo.

Sisbeles Alvarado también resaltó la inversión que los municipios de la Región Centro han realizado en cámaras urbanas y adelantó que está próxima la entrega del nuevo Centro Integral de Seguridad Pública en Monclova, infraestructura que dará cobertura a toda la Región Centro-Desierto y fortalecerá las labores de inteligencia y vigilancia.

El funcionario contrastó la estrategia de seguridad de Coahuila con la situación que enfrentan otras entidades del país, como Zacatecas, Tamaulipas y Sinaloa, al señalar que los resultados obtenidos son producto de una coordinación permanente entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y las autoridades federales.

Sobre el caso ocurrido en Saltillo, explicó que una vez reportados los hechos se activó la coordinación entre las cinco regiones del estado, lo que permitió ubicar el vehículo del presunto responsable mediante la red de videovigilancia y concretar su detención en Piedras Negras, antes de que lograra cruzar a territorio estadounidense con el menor de edad, quien fue resguardado por las autoridades.