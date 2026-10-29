Falla eléctrica consume camioneta en Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una camioneta RAM 1994 quedó en pérdida total tras incendiarse, presuntamente, a causa de una falla eléctrica en el libramiento Emilio Mendoza, en la colonia Aeropuerto. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia y dejó a un adolescente trasladado a un centro de salud para una valoración médica.

De acuerdo con los reportes, Ángel Lozano, de 35 años, se dirigía a dejar a un grupo de danzantes cuando se detuvo sobre el libramiento y observó que su vehículo, que circulaba sin placas, comenzaba a sacar chispas.

Ante la situación, el conductor descendió de la camioneta y solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para atender el siniestro.

Al arribar al lugar, elementos de Bomberos realizaron las maniobras correspondientes para sofocar las llamas. De manera preliminar, señalaron que el incendio se habría originado por una falla eléctrica en la unidad.

Durante el incidente, el menor Miguel Ángel Lozano, de 14 años, manifestó que se sentía muy mareado, por lo que fue trasladado a un centro de salud para recibir una valoración médica.

Finalmente, el fuego consumió por completo la camioneta, que terminó en pérdida total debido a los daños ocasionados por el incendio.