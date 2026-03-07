Motocicleta se incendia en plena marcha en la colonia 28 de Junio

Ciudad Acuña, Coahuila.– Una motocicleta quedó prácticamente consumida por el fuego luego de incendiarse mientras circulaba por calles de la colonia 28 de Junio, presuntamente a causa de un corto circuito en el sistema eléctrico.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Belisario Domínguez, donde el conductor detectó humo proveniente de la unidad.

El propietario de la motocicleta, identificado como Juan Ramírez, de 45 años de edad, informó que se dirigía a su trabajo cuando percibió un fuerte olor a humo.

La unidad afectada es una motocicleta marca Kurazai, línea Spartan 200, modelo 2022, color negro y sin placas de circulación.

De acuerdo con su testimonio, al percatarse del incendio descendió de inmediato de la motocicleta, mientras vecinos del sector acudieron para ayudar a sofocar el fuego.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Elementos de rescate que acudieron al lugar revisaron la unidad y determinaron que el incendio se originó por una falla en el cableado que provocó un corto circuito, dejando únicamente daños materiales.