Coahuila

Motocicleta se incendia en plena marcha en la colonia 28 de Junio

Vecinos ayudaron a sofocar el fuego luego de que la unidad comenzara a arder presuntamente por un corto circuito en el sistema eléctrico.

Por Angel Garcia - 07 marzo, 2026 - 11:01 a.m.
      Ciudad Acuña, Coahuila.– Una motocicleta quedó prácticamente consumida por el fuego luego de incendiarse mientras circulaba por calles de la colonia 28 de Junio, presuntamente a causa de un corto circuito en el sistema eléctrico.

      Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Belisario Domínguez, donde el conductor detectó humo proveniente de la unidad.

      El propietario de la motocicleta, identificado como Juan Ramírez, de 45 años de edad, informó que se dirigía a su trabajo cuando percibió un fuerte olor a humo.

      La unidad afectada es una motocicleta marca Kurazai, línea Spartan 200, modelo 2022, color negro y sin placas de circulación.

      De acuerdo con su testimonio, al percatarse del incendio descendió de inmediato de la motocicleta, mientras vecinos del sector acudieron para ayudar a sofocar el fuego.

      ¿Cómo ocurrió el incendio?

      Elementos de rescate que acudieron al lugar revisaron la unidad y determinaron que el incendio se originó por una falla en el cableado que provocó un corto circuito, dejando únicamente daños materiales.

