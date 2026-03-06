Cateos en San Buenaventura: acciones contra delitos

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Durante una visita al municipio de San Buenaventura, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, informó que continuarán realizándose cateos en distintos municipios de la región con el objetivo de combatir el narcomenudeo y otros delitos relacionados.

El funcionario explicó que estas acciones se llevan a cabo con base en reportes ciudadanos que alertan sobre vehículos sospechosos o personas que se reúnen presuntamente para delinquir. "Las personas reportan vehículos sospechosos o personas que se juntan para delinquir, y llevamos 23 cateos en este 2026. Han dado muchos resultados, ya que se descubre el hilo negro en cuanto a drogas, cosas robadas, y todo se hace con todas las facultades de la ley", señaló.

Fernández Montañez indicó que, aunque estas acciones se realizan en varias regiones, se han detectado más casos en ciudades de mayor territorio como Saltillo y Torreón. Durante la reunión de seguridad realizada en San Buenaventura, también se acordó reforzar los operativos enfocados en el combate a los narcóticos, así como en la atención a personas con adicciones, en coordinación con el sector salud y el Sistema DIF.

Asimismo, aseguró que no se descuidará la vigilancia en zonas rurales, donde también se mantendrá la atención al delito de abigeato, especialmente en comunidades que conectan con otros municipios. "Donde detectemos una presunta comisión de un delito o de droga pedimos que lo reporten. Las adicciones no respetan la edad ni la clase social", expresó.

El fiscal precisó que en lo que va del año los cateos se han realizado en municipios como Castaños, Monclova y Frontera, y adelantó que estos operativos continuarán en el resto de los municipios de la región como parte de la estrategia de seguridad.