Vehículo se incendia a pocos kilómetros de Ciudad Acuña por presunta falla eléctrica

Ciudad Acuña, Coah.– Un vehículo fue consumido por las llamas a pocos kilómetros de llegar a esta ciudad, luego de que presuntamente presentara una falla eléctrica.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para sofocar el incendio, que no dejó personas lesionadas, aunque la unidad fue declarada pérdida total.

Durante las labores de los rescatistas, el tráfico se detuvo temporalmente y se permitió el paso de manera controlada para evitar que otros automovilistas resultaran afectados por el fuego.

De manera extraoficial, se informó que el siniestro se originó por una falla eléctrica en el sistema del vehículo. Autoridades locales señalaron que en las últimas semanas se ha registrado un aumento en este tipo de incidentes relacionados con desperfectos mecánicos.