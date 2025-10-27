Disminuyen casos de cáncer de mama en Coahuila gracias a acciones preventivas

VILLA DE PALAÚ, COAH.- El Estado de Coahuila ha registrado una notable disminución en los casos de cáncer de mama, resultado de las pláticas informativas y acciones preventivas impulsadas por la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el doctor Eliud Felipe Aguirre Vázquez, titular de la dependencia, en octubre de 2025 se detectaron 420 casos, una reducción significativa en comparación con los 747 registrados el año anterior.

El secretario de Salud destacó que esta baja representa una disminución del 50 %, lo cual atribuye a la creciente concientización entre la población y al fortalecimiento de las campañas de prevención.

"Prevenir es lo primordial, el cáncer es curable siempre y cuando se detecte a tiempo", afirmó Aguirre Vázquez, subrayando la importancia de acudir a revisiones periódicas.

Las jornadas de salud organizadas a través del programa estatal INSPIRA y MEJORA han sido clave en este avance. Estas actividades incluyen pláticas educativas, revisiones médicas gratuitas y distribución de material informativo, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la detección temprana del cáncer de mama.

Además, el funcionario anunció que se continuarán realizando campañas de prevención en distintos municipios del estado, buscando ampliar el alcance de estas acciones y llegar a más mujeres, especialmente en comunidades rurales donde el acceso a servicios médicos es limitado.

Con estos resultados, Coahuila se posiciona como un ejemplo de cómo la educación y la prevención pueden tener un impacto directo en la salud pública.

Las autoridades de salud reiteran su compromiso de seguir trabajando para reducir aún más los casos y salvar vidas mediante el diagnóstico oportuno.