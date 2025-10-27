Armando López Guerrero lidera el Juguetón Navideño en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Armando López Guerrero, reconocido benefactor del Pueblo Mágico de Múzquiz, anunció que afinan los últimos detalles para la realización del tradicional "Juguetón Navideño", una iniciativa que busca llevar alegría a niñas y niños de las colonias más marginadas del municipio durante las festividades decembrinas.

El reparto de regalos se llevará a cabo el próximo 25 de diciembre para lo cual, López Guerrero extendió una invitación a la ciudadanía a fin de sumarse a esta noble causa.

Quienes deseen apoyar pueden donar juguetes en buen estado o bolsitas de dulces, contribuyendo así a dibujar sonrisas en los rostros de los más pequeños.

"Llevamos alrededor de 8 años realizando esta bonita actividad que nos deja una gran satisfacción", expresó.

El benefactor destacó que, como en años anteriores, ha contado con el respaldo de diversos bienhechores locales que colaboran en la recolección de juguetes.

Para esta edición, se tiene como meta reunir al menos 1,500 juguetes, cifra que permitirá alcanzar a un mayor número de familias en situación vulnerable.

Además de los obsequios navideños, Armando López informó que, tras haber participado en labores de apoyo durante una contingencia por inundaciones en Texas, recibió donaciones de ropa y despensa, estos artículos, precisó también serán distribuidos entre los sectores más necesitados de Múzquiz, ampliando el impacto positivo de la campaña.

Con acciones como esta, el "Juguetón Navideño" se consolida como una muestra de solidaridad y compromiso comunitario, reafirmando el espíritu generoso que caracteriza a los habitantes de Múzquiz en esta temporada de esperanza y unión.