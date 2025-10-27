Reconocen a Laura Herrera Con Premio Estatal de Cocina

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Laura Herrera Bosques, integrante de la Tribu Negros Mascogos, fue galardonada con el Premio Estatal 'Artesanía y Cocina Tradicional 2025' en la categoría de Cocineras Tradicionales, por su destacada labor en la preservación y difusión de la gastronomía ancestral de su comunidad.

El anuncio fue realizado por el profesor Ramiro Flores Morales, historiador del Municipio de Sabinas, quien celebró el reconocimiento como una muestra del talento y compromiso cultural de los habitantes de Múzquiz, 'Es una gran y honrosa participación de una ciudadana que representa con orgullo nuestras raíces', expresó.

El concurso estatal fue organizado por la Secretaría de Cultura de Coahuila, con el objetivo de visibilizar y premiar las expresiones culinarias que forman parte del patrimonio intangible del estado.

La convocatoria reunió a decenas de participantes de distintas regiones, quienes presentaron platillos tradicionales elaborados con técnicas heredadas por generaciones.

Para la realización del certamen, se contó con el respaldo de recursos federales a través del programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente 'Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2025', lo que permitió fortalecer la infraestructura y logística del evento, así como garantizar la participación de comunidades indígenas y rurales.

El reconocimiento a Laura Herrera Bosques no solo enaltece su trayectoria como cocinera tradicional, sino que también pone en valor la riqueza cultural de los Negros Mascogos, una comunidad afrodescendiente con profundas raíces en Coahuila.

Su premio representa un paso importante hacia la preservación de saberes culinarios que forman parte de la identidad mexicana.