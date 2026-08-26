Quema de basura provoca incendio y afecta vivienda en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Una vivienda resultó afectada por un incendio originado por la quema de basura, registrado en la colonia Santa Martha, donde únicamente se reportaron pérdidas materiales.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Néstor López, en el cruce con Modesto Ramírez, donde se inició el fuego que posteriormente alcanzó y consumió parte de una casa habitación.

Dulce Patricia Medina recibió un llamado de alerta sobre el incendio, ocurrido a un costado de su domicilio, por lo que solicitó el apoyo de los elementos de Bomberos.

El incendio se originó por la acumulación de basura

De acuerdo con la información proporcionada, el incendio se originó a causa de una acumulación de basura perteneciente a una persona conocida como "el mecánico".

Bomberos de Ciudad Acuña responden al llamado

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas. El incidente dejó únicamente pérdidas materiales.